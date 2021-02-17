عميد «آداب عين شمس» يتفقد تطوير وصيانة مبنى الكلية

تفقد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم، أعمال التطوير والتجديد بمبنى الكلية والتى تقوم بها إدارة الكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة تماشيا مع أعمال تطوير البنية التحتية التي تشهدها الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.تضمنت الجولة التفقدية متابعة سير المرحلة الثانية من أعمال الإحلال والتجديد لمبنى الكلية والتي من المقرر أن يتم خلالها إحلال وتجديد القاعات الدراسية وبعض المكاتب الإدارية بالدور الثاني.وخلال الجولة حث مرتضى، العاملين على المشروع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم مع ضرورة مراعاة الجودة والإتقان.