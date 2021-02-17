غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين

تبدأ نقابة الصحفيين، غدًا الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.ويكون تلقي الأوراق من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير (الإثنين)، حيث يتم غلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.فيما سيتم فتح باب التنازلات والطعون في الـ5 أيام التالية، «من 23 إلى 27 فبراير 2021»، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، حيث يتم الإعلان في اليوم ذاته، عن الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات المقررة 5 مارس.و تقدم طلبات الترشح في «القاعة المستديرة» بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من قدامى أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة.ومن حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب، يشترط أن يكون العضو أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.