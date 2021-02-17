بايدن: تحدثت مع رؤساء أمريكا السابقين باستثناء واحد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تحدث مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، أمس الثلاثاء، باستثناء واحد ملحوظ.ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد تحدث بايدن حول الإحساس المرتبط بالتاريخ الذي يشعر به باعتباره مقيمًا جديدًا في البيت الأبيض.وردًا على سؤال عما إذا كان قد اتصل بالرؤساء السابقين، قال بايدن لمراسل "سي إن إن" أندرسون كوبر: نعم، قمت بذلك.ورفض في البداية الكشف عن الشخصيات التي تحدث معها، مشيرًا إلى أنه أجرى معهم محادثات خاصة، لكنه أكد بعد ذلك أنه تحدث مع جميع أسلافه الأحياء باستثناء الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال، في إشارة واضحة إلى ترامب، دون أن يسميه: بالمناسبة كلهم، باستثناء واحد، أخذوا المبادرة واتصلوا بي أيضًا.وكان ترامب أول رئيس في التاريخ الحديث يرفض المشاركة في حفل تنصيب خليفته، ولم يستضف عائلة بايدن في البيت الأبيض لحضور اجتماع يوم التنصيب المعتاد.ومع ذلك، ترك ترامب رسالة لبايدن في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يرتبط بيوم التنصيب، ورفض الطرفان التعليق على محتويات الرسالة التي وصفها بايدن بأنها سخية للغاية.