الصحة الفلسطينية تسجل 1432 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا و960 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية، طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، سلفيت 2، وحالتي وفاة في مدينة القدس.ولفتت الوزيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأوضحت الكيلة أن هناك 67 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لوكالة وفا الفلسطيني.