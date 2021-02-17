أحمد عز ينتهى من «هجمة مرتدة» لتصوير«الجريمة»

يستعد النجم أحمد عز لتصوير مشاهده الخارجية من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم عن أحد ملفات المخابرات العامة.يتم تصوير المشاهد المتبقية لمدة أسبوع بعدة مواقع خارجية، يدخل بعدها المونتاج والمكساج، حيث يتبقى أسبوع فقط للانتهاء تماما من التصوير.يدخل "عز" الشهر القادم تجربته سينمائية جديدة باسم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة لتصوير جزء قبل حلول شهر رمضان.وأجل النجم عروض مسرحيته علاء الدين التي يقدمها مع محمد ثروت وهشام إسماعيل وكريم عفيفي وتارا عماد من أجل استكمال مسلسله وفيلمه.