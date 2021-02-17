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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

على خطى «خامنئي».. الرئيس الإيراني يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:41 ص
خامنئي
خامنئي
منار أحمد
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يمضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، على خطى المرشد علي خامنئي، حيث رفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي ضمن اتفاق أشمل وأوسع.

وقال «روحاني» إنه «لن يتم إضافة أي شيء إلى الاتفاق النووي، إما أن تعودوا إليه أو ألا تعودوا»، في الوقت الذي أكد فيه مرشد إيران علي خامنئي مجددًا على هذا الموقف، اليوم الأربعاء، بقوله: «ننتظر أفعالًا لا أقوالًا من أطراف الاتفاق النووي».

وأضعاف «روحاني» خلال كلمة له في اجتماع حكومي، وفق لقناة «العربية»، وبثت على التلفزيون الإيراني، إنه «لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي الإيرانية».

وتابع: «كما قلنا مرات عديدة، لا مكان للأسلحة النووية في برنامجنا الدفاعي. إذا قال العالم كله إنه من الجيد أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا فإن رأينا لن يتغير، وسوف نلتزم بالعهد الذي قطعناه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات».

وناقض «روحاني» تصريحات وزير الاستخبارات في حكومته الذي هدد بإنتاج سلاح نووي في حال استمرت الضغوط على إيران بالقول: إنه «منذ عام 1989 تحدثت أنا والسيد رفسنجاني مع المرشد الأعلى بخصوص البرنامج النووي، وكان رأينا موحدا دوما بأننا لن نذهب لإنتاج سلاح نووي وفق فتوى المرشد، لكننا نعمل على الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا حقنا، فنحن عضو بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات، ونتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وننفذ شروط التفتيش، ولا نريد أن يكون لدينا برنامج سري لا اليوم ولا أمس ولا غدا».

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