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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: تورط أردوغان فى دعم المتطرفين بهولندا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:55 ص
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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كشفت صحيفة "إن أو إس" الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وجود علاقة وثيقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود المتطرفين في هولندا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك وثيقة استخبارات مسربة حذرت من وجود صلة بين أردوغان والمتطرفين داخل هولندا.

وفقًا للتقرير الهولندي الذي لا يزال سريًا، قال المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب بهولندا "NCTV"، أن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا، من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

وذكر التقرير أن المنظمات الدينية التركية تتمتع "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا، لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.

وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للمتشددين في تركيا، حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

كما ناقش التقرير العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019، حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على "كرايستشيرش" في نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادي للغرب لعب دورا في تحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم في هولندا.

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