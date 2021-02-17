رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يواصل خسائره لارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:48 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1788.40 دولار.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 % إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 27.29 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية