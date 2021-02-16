«النصيب الصالح».. العظة الأحدث للأنبا مكاريوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اجتماعه الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية المنيا.وألقى نيافته عظة روحية بعنوان "النصيب الصالح"، متحدثًا خلالها عن الاسعتداد للحياة الأبدية طوال حياتنا الأرضية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.