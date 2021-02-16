«الاتحاد المسيحي» يناقش خبرات شبابية في إطار الحركة المسكونية

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة، برئاسة ميرا نعيمة، السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء اليوم لقاءً جديدًا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".ناقش اللقاء موضوع "خبرات شبابية في اطار الحركة المسكونية "، بمشاركة عدد من شباب الحركات المسكونية بالشرق الأوسط من بينهم هالة قرداحي ومينا شوقي ورامي حنا.ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.