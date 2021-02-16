البحرية الأمريكية تضبط شحنات أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين

‏أعلنت قوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنتي أسلحة إيرانية مهربة قبالة الساحل الصومالي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية باليمن.وعلى جانب آخر أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينج أن إيران تلعب دورًا مدمرًا في اليمن من تسليح مليشيات الحوثي وتدريبهم وتجهيزهم لشن هجمات ضد المدنيين وضد السعودية‏ وذلك وفق قناة العربية.وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إنه يجب على إيران وقف دعمها لجرائم القتل التي ترتكبها مليشيات الحوثي.‏واعتبر المبعوث الأمريكي أن هجمات مليشيات الحوثي على السعودية لا تظهر نوايا السلام ويجب أن تتوقف تلك التحركات بشكل فوري.