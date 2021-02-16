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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرز 5 تصريحات لحمادة هلال تدل على عفويته

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:45 م
حمادة هلال
حمادة هلال
غادة موسى
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حل النجم حمادة هلال ضيفًا في برنامج صاحبة السعادة أمس، مع الإعلامية إسعاد يونس، وسرعان ما أصبح النجم حديث السوشيال ميديا بسبب تصريحاته العفوية التي عرف بها دائما، فهو طيب القلب، متصالح مع نفسه، لا يحب المشاكل، ولا يهوى الأضواء.

أطلق النجم خياله أثناء الحديث في برنامج صاحبة السعادة، وفتح قلبه، ليكشف المجهول في حياته، وما لا يعرفه عنه جمهوره سواء في حياته العائلية أو الفنية، فجمع بين التصريحات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه.

أبرز تصريحات حمادة هلال الدالة على عفويته:
- أصبح حمادة حلم كل فتاة بعد تصريحه: "أنا اللي بكوي لنفسي وبأكل نفسي ومتعود أعمل لنفسي كل حاجة مع إن عندي مراتي ربنا يخلهالي"، ربما ذلك الأمر غريب على رجل خاصة إذا اعترف به على مسمع من الجميع.
- اعترف حمادة أن أولى المرات التي غنى فيها كان على مسارح الأفراح، وكان يبلغ من العمر 9 سنوات، ويعمل مع بلطجي يدعى محمد الخواجة الذي جعله يغني أكثر من 15 مرة بسبب صوته الجميل.
- تحدث حمادة هلال عن السخرية التي تعرض لها بعد طرح أغنية شهداء 25 يناير، قائلًا "اتحفل عليا جامد بعد أغنية شهداء 25 يناير، وكنت نجم الثورة وقتها"، ووصفها بأنها من أكثر المواقف التي عرضته للإحراج.
- عندما تحدث هلال عن إصابة زوجته بكورونا والمعاناة التي شهدها الطرفان، وسوء حالة زوجته "مراتي قالتلي لو كورونا يبقى منك".
- كانت والدته تقول له دائما: "لم النعمة عشان تلمك".

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