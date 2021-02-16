توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة أبوظبي وتل أبيب

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثلة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال.وشملت بنود الاتفاقية العمل بشكل ثنائي على المساهمة في بناء جسور التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، ومنها قطاع السياحة والتقنية والزراعة وقطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.وتتيح الاتفاقية إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الافتراضية المشتركة حول فرص النمو والتعاون بما يخدم مجتمع الأعمال، وتبادل المعارف حول الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق النمو، والشراكات التي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين الجانبين.من جانبه أكد محمد ثاني الرميثي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أنهم على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الممكنة لدفع التعاون التجاري المشترك بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وتل أبيب، في مختلف القطاعات الاستثمارية المعنية.وأوضح الرميثي أن غرفة أبوظبي تعتبر الممثل الرسمي للقطاع الخاص في الإمارة، وتضم في عضويتها ما يزيد على 100 ألف شركة، وبهذا التعاون سيقوم الجانبان بالعمل على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوفير مجالات حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتبادل التجارب.