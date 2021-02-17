أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-2-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.60 للشراء، و15.70 للبيع، بينما سجل بنك إتش إس بي سي تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.61 جنيه وللبيع 15.71 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.56 جنيه وللبيع 15.55 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.56 جنيه وللبيع 15.56 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.60 جنيه وللبيع 15.70 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.62 جنيه وللبيع 15.72 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.64 جنيه وللبيع 21.86 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.53 جنيه وللبيع 21.75 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.59 جنيه وللبيع 21.86 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.56 جنيه وللبيع 21780 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية استقر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه ليسجل للشراء 21.56 جنيه وللبيع 21.78 جنيه.



سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.02 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 19.01 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88جنيه وللبيع 18.10 جنيه.



سعر الدولار



ومازال يسيطر على سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه المصري، ليسجل في بنك مصر للشراء 15.51 جنيه وللبيع 15.67 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 15.61 جنيه وللبيع 15.71 جنيه.









وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.57 جنيه وللبيع 15.67 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.56 جنيه وللبيع 15.66 جنيه.

ننشر في «الدستور» في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاربعاء 17-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.