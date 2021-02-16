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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:31 م
صحة المرأة
صحة المرأة
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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية.

كما تم متابعة وعلاج حوالى 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، وتقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى، وبلغت تكلفة علاج المصابين 610 مليون جنيه.

وتم إنشاء 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و28 مركز متخصص للعلاج، وبلغ عدد الفرق العاملة بالمبادرة 4098، وتجهيز 10 معامل باثولوجي، و10 أجهزة "ماموجرام"، و21 جهاز تحليل باثولوجي، و10 أجهزة سونار، وذلك بتكلفة إجمالية للمبادرة 610 ملايين جنيه.

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