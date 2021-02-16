نائب كوري جنوبي: بيونج يانج حاولت سرقة معلومات عن لقاح فايزر

قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية حاولت سرقة معلومات بخصوص لقاحات وعلاجات شركة فايزر الواقية من فيروس كورونا المستجد عن طريق اختراق الشركة إلكترونيا، حسبما ذكر نائب برلماني مطلع.وزادت عمليات التجسس الإلكتروني التي تستهدف هيئات صحية وخبراء لقاحات وشركات أدوية خلال جائحة فيروسي كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع تهافت مجموعات قرصنة مدعومة من دول على اقتناص أحدث الأبحاث والمعلومات المتعلقة بالمرض.وقال ها تاي-كيونج، وهو نائب معارض في لجنة المخابرات بالبرلمان، إن شركة الأدوية العملاقة كانت بين الهيئات التي تم اختراقها في محاولة سرقة معلومات عن اللقاحات والعلاجات، مضيفا كانت هناك محاولات لسرقة لقاح كوفيد وتقنية العلاج خلال هجمات إلكترونية تم خلالها اختراق فايزر".وفي تصريحات للصحفيين بعد إحاطة من الجهاز، لم يتطرق النائب إلى توقيت أو نجاح المحاولة، وفقا لنص تصريحاته التي اطلعت عليها رويترز.