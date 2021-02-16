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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تعرض قناة "الحياة" البرنامج الوثائقي "منين لفين"، الذي يقدمه الفنان محمود عزب، قريبا عبر شاشتها، ويحكي من خلاله قصص ومواهب أبناء وبنات حي الأسمرات.

و البرنامج مكون من 13 حلقة، تحتوي كل منها على مواهب مختلفة من رسم وغناء وعزف موسيقي ورياضات مختلفة وغيره، ويرصد بدوره كيفية مساهمة البيئة الجديدة فى ظهور وتطور مواهبهم، وإبراز الدور الحضاري للدولة المصرية في خلق مجتمع متحضر يليق بحياة المصريين، وبدء حياة جديدة ورؤية آمنة للمستقبل.

يُعرض "منين لفين" قريبا عبر شاشة "الحياة"، تحت إشراف حازم شفيق، رئيس القناة، وسيناريو محسن رزق، مونتاج هاني كرارة، وموسيقى خالد طلعت، ويغني التتر الفنان دياب، مدير التصوير خالد جعفر، مدير الإنتاج توني ميخائيل، "بروديوسر" عماد فتوح، ومن إخراج إبراهيم السيد.
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا
عرض البرنامج الوثائقي «منين لفين» على شاشة الحياة قريبا

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