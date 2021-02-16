ماهر سليم يكشف لـ«الدستور» تفاصيل شخصيته في «الحرير المخملي»

عبر الفنان ماهر سليم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الحرير المخملي والذي تم البدء في تصويره خلال اليومين الماضيين على أن يعرض في الفترة المقبلة؛ مشيرا إلي أن العمل بمشاركة ١٥٠ ممثل وممثلة وهو من اخراج حاصد الجوائز أحمد حسن.وقال ماهر سليم في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الثلاثاء: "أقدم شخصية تاجر إسمه رضوان كان السبب إن عائلة عبد الرحيم وعائلة مرتضى يدخلون في صراعات مستمرة تتأزم إلي أن نشاهد المفاجأة في الحلقات".مسلسل "الحرير المخملي"؛ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عزالدين، وإنتاج: سكرومو إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد سمان، وأشرف على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن؛ وبمشاركة عدد كبير من النجوم.