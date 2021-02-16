أمين عام «المحامين» يلتقي مجلس شمال الشرقية الجديد

التقى حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مجلس نقابة محامي شمال الشرقية الجديد، برئاسة النقيب مصطفى البحطيطي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.وأعرب أمين عام النقابة عن كامل احترامه وتقديره لمحامي شمال الشرقية، في اختيارهم مجلس نقابة يتوسمون فيه مصلحة المحاماة وأعضاء الجمعية العمومية بالفرعية، مضيفا أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية أرسل تحياته لمجلس شمال الشرقية، وهنأهم بالنجاح وثقة الجمعية العمومية، واعتذر عن عدم وجوده نظرًا لظروف طارئة.وأكد " الجمال" أن نقيب المحامين أنه سيكون هناك تواصل مستمر، مع المجلس الفرعي لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين بشمال الشرقية، كما أبدى موافقته على بعض الطلبات المقدمة من المجلس ودراسة البعض الآخر والتي تتمثل في تجديد فرش الجزئيات، وصرف المخصصات، وصرف مجموعة من الأرواب، كما تناقشا الطرفان حول العديد من الموضوعات النقابية المهمة لصالح أعضاء الجمعية العمومية بشمال الشرقية.ومثل مجلس النقابة الفرعية النقيب مصطفى البحطيطي، وأعضاء المجلس زكريا الشناوي، ومحمد عبدالباقي رزق، ومحمد الجمل، وأحمد مهدي، وأحمد موافي، والسيد حجاج، ومحمد عيسى، وأحمد جلهوم، وعزام البرنصولي، وأحمد حلمي عضو الشباب.وفي نهاية اللقاء أعرب المجلس الفرعي عن شكرهم للنقيب العام، والأمين العام، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم لبناء نقابة جديدة قوية في شمال الشرقية، ويحتاجون إلى مساندة النقابة العامة والقائمون عليها لما فيه صالح المحامين.