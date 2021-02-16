فريق «الاختيار 2» يبدأ تصوير مشاهد من «خلية الباكوتشي» الإرهابية

كثف المخرج بيتر ميمي من مشاهد مسلسله الجديد "الاختيار 2" خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء التصوير وفقا للخطة الموضوعة بحلول شهر رمضان القادم مع التمسك بأعلى معايير الدقة في المشاهد المقدمة.فخلال الساعات الماضية انتهى طاقم العمل من تصوير مشهد لعزاء أحد شهداء الشرطة المصرية الذي اغتيل على يد الجماعات الإرهابية، كما تم تصوير بعض المشاهد بمنطقة المقطم أيضا.وخلال الأيام القادمة يدخل المخرج بيتر ميمي لمشاهد خلية "الباكوتشي" الإرهابية، من خلال مشاهد تجمع النجم أحمد مكي وطارق صبري ومحمد علاء وعدد من الفنانين حيث تتطرق المشاهد لعدد من ضباط الشرطة المفصولين الذين تحولوا لجماعة إرهابية في سيناء، وتستمر مشاهد الخلية الإرهابية حتى نوفمبر 2018 من خلال العملية الشاملة سيناء