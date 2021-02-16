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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصعيد جديد.. إيران تعلق البرتوكول الإضافي وتوقف التفتيش الطوعي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:24 ص
كاظم غريب
كاظم غريب
منار أحمد
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سلمت ايران، اليوم الثلاثاء، رسالة رسمية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بوقف العمل التطوعي بموجب التفاق النووي الذي توقف إيران بموجبه التفتيش.

وفي تصعيد جديد وخطير، أعلن كاظم غريب أبادي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ستعلق ايران تنفيذ البرتوكول الاضافي اعتبارًا من 23 فبراير.

ووفقا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد طلب المندوب الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب إيران بتعليق مختلف الأعمال الطوعية، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي".

وفي وقت سابق، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه "إذا لم يف الطرف الآخر بالتزاماته بحلول الأسبوع الأول من مارس، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وتقول إيران إن تعليق البروتوكول الإضافي يمكن إعادة النظر فيه إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها، وعندها فقط ستستأنف إيران تنفيذ البروتوكول.

ويسمح تطبيق البروتوكول الإضافي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران وبرنامجها النووي عن كثب.

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