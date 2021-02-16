رئيس وزراء العراق يوجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن قصف مطار أربيل

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف المناطق المحيطة بمطار أربيل الدولي.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم إن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة بإقليم كردستان العراق، لتحديد الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه مساء أمس الإثنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا.وأدان الرئيس العراقي برهم صالح القصف الصاروخي، واعتبره يمثل "تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:"لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى ومعركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".