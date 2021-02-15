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محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:22 م
الامتحانات
الامتحانات
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تزايدت معدلات البحث على محركات البحث العالمية عن رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي والتي تتوفر على موقع التعليم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي (من هنا)

وتوفر الدستور لقرائها رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا، في توفير كل ما هو جديد حول الدراسة والامتحانات وكذلك التواصل بين المعلم والطلاب في كافة المراحل التعليمية.

من أجل مراجعة الدروس والمناهج التعليمية بالتزامن مع إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الأحد، عقد امتحانات طلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي للفصل الدراسي الأول في يوم واحد لكل سنة.

رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي


وترصد "الدستور" رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب


خطوات تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي.


1- الدخول على رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي من هنا.
2- تحديد المرحلة التعليمية

3- اختيار الفصل الدراسي والسنة الدراسية

4- اختيار مواصفات ورقة الامتحان


كما يمكن للطلاب الدخول على منصة ادمودو ومراجعة الدروس والمناهج التعليمية عن طريق الإنترنت.


خطوات التسجيل في منصة ادمودو


1- سجل الدخول في Edmodo بإتباع الخطوات السابقة

2- إضغط على ايقونة الملف الشخصي الواقعة في أعلى يسار الصفحة من القائمة المنسدلة، اختر التحويل إلى حساب مسؤول مدرسة منطقة تعليمية

3- إضغط على تبويب “صفحة ” الواقع اعلى الشريط الأيمن للصفحة

4- اضغط على دليل الفصل الدراسي الواقع في الشريط الأيمن للصفحة

5- إضغط على الزر الأزرق ” إنشاء فصل دراسي”

6- اتبع المتطابات الموجودة في نافذة إنشاء فصل دراسي لإنشاء الفصول التعليمية وإضافة المعلمين إلى فصولهم المخصصة. انقر هنا لمشاهدة الفيديو التعليمي لابد من إختيار الصف لا تتركها ” لاشيء “

7- أغلق النافذة لإنشاء المزيد من الفصول الدراسية، أو أنقر على ” الذهاب إلى المجموعة ” للذهاب إلى الفصل الدراسي

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