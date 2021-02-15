كرم جبر: الإعلام باقِ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام باقِ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالإعلام هو مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دورا كبيرا في رفع درجة الوعي الصحيح لدى الجمهور، وأضاف أن دور الإعلام لا ينفصل عن أهداف الدولة بل يُعتبر الإعلام الآلة التي تُمهِّد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يقوم الإعلام بأدوار متعددة في تطوير وتنمية المجتمعات، لما له من تأثير كبير يجعله شريكًا أساسيًا في إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع.جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والنائبين نادر مصطفى وكيل اللجنة وتامر عبدالقادر أمين سر اللجنة.وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص بتنظيم الإعلام في مصر، وأوضح أنه في سبيل القيام بعمله، وضع المجلس استراتيجية إعلامية تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، كما يعمل المجلس على إعداد البرامج والسياسات التي تعمل على رفع درجات الوعي المصري من خلال الاستخدام الأمثل للبرامج سواء على الشاشات أو الإذاعة أو الإعلام المقروء والإلكتروني بما يحقق حائط صد لكافة الحروب التي تواجه المجتمع وأهمها الشائعات.كذلك يعمل على تقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة ويدفع المواطن للمشاركة في أعباء التنمية من خلال الشفافية في شرح التحديات التي تمر بها البلاد، واستكمال خطط التدريب للعاملين في الحقل الإعلامي والصحفي لمواجهة التطورات المتلاحقة، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية المخاطبة بالقانون رقم 180 لسنة 2018 من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات.وتابع رئيس الأعلى للإعلام أن المجلس يهدف إلى ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصحافة والإعلام وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي فى مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن الدستور والقانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء، هي من تحدد صلاحيات وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام، والاختصاصات المخولة لهم، مشيرًا إلى أنه يتم العمل وفقًا لتلك الصلاحيات والاختصاصات.وكشف عن رغبته في التعاون بين لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب والمجلس الأعلى للإعلام خاصة في المبادرات الإعلامية، والتي تأتي على رأسها كيفية الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية، فضلا عن القضايا المفروضة على الشأن المصري وخاصة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.