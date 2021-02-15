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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد «حتة تانية».. روبي تعود لمجد «ليه بيداري كده»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:45 م
روبي
روبي
إسلام جمال
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عادت الفنانة روبي إلى الغناء مرة أخرى من خلال تقديم ألبوم غنائي يحمل عنوان «حته تانية» بجانب أنها قررت العودة إلى السينما من خلال بطولة فيلم «شغل خواجات».

تعتبر روبى من النجمات اللاوتى يتمتعن بالقبول عند الجمهور، بالإضافة الى موهبتها التى ظهرت فى الكثير من الأعمال سواء بالغناء أو التمثيل.

«روبي وعودة لمجد 2003»
عرف الجمهور الفنانة روبى من خلال كليبها "ليه بيداري كده" الذي آثار جدلًا واسعًا بسبب "العجلة" التى تحولت لماركة مسجلة بأسم الفنانة روبى.

ويأمل محبى الفنانة روبى أن يكن البوم "حتة تانية" عودة لها فى مجال الغناء التى ابتعدت عنه لفترة بسبب تفرغها للتمثيل.

ويعتبر «ليه بيداري كده» ثاني أغنية وفيديو كليب لها، عرض في يناير عام 2003 وحققت الأغنية نجاحا باهرا، وبنفس القدر آثار ضجة غير مسبوقة بسبب جرأته.

«أسباب صعدت بالفنانة روبى على عرش التريند»

دائمًا ما تتصدر الفنانة روبى التريند سواء بتصريحات خاصة بها أو أعمال خاصة بها، حيث تعتبر ايقونة للكثير من الفتيات سواء بالحفاظ على رشاقتها وجمالها.

حكاية صورة "ياولا"

"ياولا".. من الصور التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ففي يناير من العام الجاري، انتشرت صورة للفنانة روبي بشعر قصير تنظر للكاميرات بصورة عفوية وتعبيرات وجه جذابة تنم عن أنها تستنكر شيء ما.

واستخدم البعض هذه الصورة للتعبير عن رد فعلهم على مواقف معينة واستنكار آراء لا تعجبهم بصورة ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد «حتة تانية».. روبي تعود لمجد «ليه بيداري كده»
بعد «حتة تانية».. روبي تعود لمجد «ليه بيداري كده»
بعد «حتة تانية».. روبي تعود لمجد «ليه بيداري كده»
بعد «حتة تانية».. روبي تعود لمجد «ليه بيداري كده»

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