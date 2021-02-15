بدء المائدة المستديرة لـ«تنسيقية الأحزاب» حول المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

بدأت، مساء اليوم، المائدة المستديرة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.شارك في المائدة النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، وأميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وهادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، وعمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.يدير الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.