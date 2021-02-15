رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم رضيعة شبرا الخيمة.. أشهر جرائم بيع الأطفال على «فيسبوك»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:35 م
رضيعة
رضيعة
جميلة على
طباعة
لم يعد "فيسبوك" ليس أداة للتعارف فقط بين الناس وتكوين صداقات جديدة ولكن أيضا تحول إلى نوع الدعاية للترويج للكثير من المنتجات واختفت تدريجيًا أشكال الدعاية المتعارف عليها، وأصبح كل شيء يمكن أن يباع ويشترى من خلاله وصولا لبيع الأطفال والأعضاء البشرية.

"الدستور" ترصد أشهر قصص بيع الأطفال الرضع من خلال "فيسبوك":

• رضيعة شبرا الخيمة
قررت اليوم نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليل الحامض النووي على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

وتم التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة عرض رضيعتهما للبيع من خلال فيسبوك وكانت الطفلة الرضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر فقط مقابل خمسون ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.

• أم تبيع طفلها عبر مزاد على فيسبوك
ظهر في بداية شهر أكتوبر 2018، إعلان عن بيع طفل عمره 3 أشهر مقابل مبلغ مالي، وبمجرد الإعلان عبر "فيسبوك" تحركت مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، وبدأت في تتبع مصدر ذلك الإعلان، وتبين للضباط أن ربة منزل مقيمة في منطقة السلام، بمحافظة القاهرة قررت بيع طفلها بعدما أنجبته سفاحا، وطلبت من سمسارة عمل إعلان لها عن عبر "فيسبوك".

وجاء في تحريات المباحث، أن أحد ضباط الإدارة العامة للآداب تواصل مع صاحبة الإعلان واتفق معها على شراء الطفل مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، وتم الاتفاق مع والدة الطفل والسمسارة، بأن عملية البيع سوف تكون في منطقة المهندسين وبالتحديد في أحد الكافيهات بشارع جامعة الدول العربية، وتم عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وألقي القبض على المتهمين وتم التحفظ على الطفل الرضيع.


• طفلة مولودة بـ20 ألف جنيه من خلال مزاد على فيسبوك

قامت سيدة في سبتمبر 2018 بنشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعي، وتدعى هذه السيدة "هنا محمد" تقيم في محافظة الإسكندرية.

وشاركت هنا منشورا خلال صفحة "تبنى طفل" تعلن فيه عن بيع رضيعها، على أن يتم التسليم من خلال الأب والأم عقب ولادته مباشرة.

وأكدت السيدة المعلنة من خلال البوست أن قيمة شراء الطفل عشرون ألف جنيه غير قابلة للتفاوض.

وبعد علم رجال الأمن قد تنكر أحدهم وتواصل مع صاحبة الإعلان وتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد، لافتًا إلى أن الإعلان صحيح وأن زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين.

قام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب وتوجه في الموعد المتفق عليه والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج فيما تم تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفظ عليها في المستشفى لحين استعادة عافيتها عقب الولادة.

وتبين من التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عامًا وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

باحثون أمريكيون يوصون بإعطاء الأطفال «الأسبرين» عقب الجراحات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة