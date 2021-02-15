الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

تشهد محافظة الإسماعيلية، عمليات تجميل غير مسبوقة، من إعادة دهان للطريق الدائري، وتعليق أعلام مصر، وكذلك تكثيف أعمال النظافة، استعدادًا للافتتاح الرئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاق التشغيل التجريبي لها في المحافظة خلال ساعات.وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تكثيف جهودها بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لتطبيق المنظومة في المحافظة، لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد والأقصر.وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزا ووحدة صحية و12 مستشفى، موزعين على 7 إدارات صحية تغطي كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية.