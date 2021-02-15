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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بسمة بوسيل تكشف عن مفاجأة تامر حسني لها فى «الفلانتين»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:23 م
بسمة بوسيل و تامر
بسمة بوسيل و تامر حسني
سارة ساويرس
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نشرت النجمة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، مجموعة من الصور والفيديوهات، عبر خاصية "ستورى" على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، تكشف عن مفاجأة زوجها تامر حسني لها، بمناسبة "الفلانيتن" فى أجواء مليئة بالرومانسية.

واحتفل تامر حسني مع زوجته، بالفلانتين، حيث فاجأها بتزيين المنزل بالورود، مع البلالين الحمراء فى كل مكان بالمنزل، وإضاءة الشموع الحمراء بطول البيت، وكتابة رسالة لها مليئة بكلمات الحب، لاحتفال لا ينسى بعيد الحب.

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، لزوجها: "شكرا يا تيمو.. بحبك"، فيما علق تامر حسني علي هذا الاحتفال: " happy valentine's day sumy".

ومنذ شهور، أشيع خبر انفصال الثنائي، حتى تدخل المشاهير وأعلنا عودة علاقتهما، ورُزق تامر حسني وبسمة بوسيل خلال زواجهما بـ 3 أطفال وهم، تاليا عام 2013، ولديهما أيضا مايا، وابنهما آدم الذي رزقا به عام 2018.

ونستعرض فى الصور التالية صور مفاجأة تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل.

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