وزير خارجية الوفاق يستقبل الوفد المصري بطرابلس

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، اليوم، في طرابلس الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية الذي يزور العاصمة لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين.وأكد ثروت خلال الاجتماع حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق في انجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولًا إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم وذلك وفق بيان للخارجية الليبية.وشدد الوفد المصري على أنهم في طرابلس لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.من جانبه أكد سيالة حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.