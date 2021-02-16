رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

سناريوهات امتحانات وزارة التعليم



وسيتم إنتاج المحتوي التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد، وأشار الوزير إلى أن عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياريا دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرارا رسميا مع تشغيل المجموعات المدرسية.وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول ستجري خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس، مشيرا إلى أن عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير، وإتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب.