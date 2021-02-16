رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:26 ص
يبحث طلاب الصف السادس الابتدائي عن نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني، بعد أن كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد امتحانات الترم الأول 2021، التي تنطلق رسميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري وتستمر بحد أقصى إلى يوم 9 مارس المقبل.
ويتم عقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل للتقييم على منهج العام الدراسي كاملا، وتعقد بنظام الامتحانات الورقية داخل لجان تقليدية كما هو متعارف عليه.
ويحرص موقع «الدستور» على توفير نماذج استرشادية شكل الامتحان متعدد التخصصات، للصف السادس الابتدائي، وذلك بهدف توفيرها من خلال هذا التقرير كي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الدخول للتعرف عليها.
وقد قرر وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لآخر العام الدراسي الحالي 2021، كما سيتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لآخر العام.
وأضاف الوزير أن الدولة تملك حلولا لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين، كما سيتم وضع امتحانات شهرية إلكترونية من المنزل في مارس وإبريل ومايو، وستجرى امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في يوم واحد لكل فصل دراسي.
ويتم عقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل للتقييم على منهج العام الدراسي كاملا، وتعقد بنظام الامتحانات الورقية داخل لجان تقليدية كما هو متعارف عليه.
ويحرص موقع «الدستور» على توفير نماذج استرشادية شكل الامتحان متعدد التخصصات، للصف السادس الابتدائي، وذلك بهدف توفيرها من خلال هذا التقرير كي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الدخول للتعرف عليها.
نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثانيبدأت وزارة التربية والتعليم طرح نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني، والتي تأتي في صفحة واحدة لكل المواد، عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قرارات مهمة في مؤتمر صحفي بخصوص مصير الترم الثاني ومواعيد الامتحانات.
رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثانيوقال الوزير: "اكتشف المحتوى التفاعلي من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري من هنا".
وقد قرر وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لآخر العام الدراسي الحالي 2021، كما سيتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لآخر العام.
وأضاف الوزير أن الدولة تملك حلولا لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين، كما سيتم وضع امتحانات شهرية إلكترونية من المنزل في مارس وإبريل ومايو، وستجرى امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في يوم واحد لكل فصل دراسي.
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سناريوهات امتحانات وزارة التعليم
وسيتم إنتاج المحتوي التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد، وأشار الوزير إلى أن عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياريا دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرارا رسميا مع تشغيل المجموعات المدرسية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول ستجري خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس، مشيرا إلى أن عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير، وإتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب.
وسيتم إنتاج المحتوي التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد، وأشار الوزير إلى أن عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياريا دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرارا رسميا مع تشغيل المجموعات المدرسية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول ستجري خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس، مشيرا إلى أن عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير، وإتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب.