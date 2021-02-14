«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل 3 سيناريوهات متوقع إعلان أحدها اليوم من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي يتناول تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن السيناريو الأول، وهو الأقرب- على حد تعبيرهم- هو عمل أبحاث لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تتم الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، وتكون الامتحانات على منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم عمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي في المنزل، على أن تكون امتحانات الشهادة الثانوية في المدارس كما هي في آخر العام الدراسي.وأضافت أن السيناريو الثاني، وهو الذي يتبناه ويصر عليه وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات ورقية وعمل لجان مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، وإتاحة فرصة تأجيل الامتحانات لمن يريد سواء في صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية أو الصفين الأول والثاني الثانوي.ورجحت المصادر أن يكون السيناريو الثالث هو العمل على تأجيل كل الامتحانات لآخر العام مع تحديد بعض المناهج التي سيكون عليها الامتحانات.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن تفاصيل انعقاد مؤتمر التعليم المقرر له اليوم الأحد، الذي يتناول تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.وقال الوزير، لـ"الدستور"، إنه لم تتم دعوة أحد للمؤتمر الصحفي على أن يتم عرضه على شاشة التليفزيون المصري وخلال نشرات الأخبار على مدار الساعة.وأضاف "شوقي" أن هناك بيانًا صحفيًا سيصدر مع شرح مفصّل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما تعود أولياء الأمور.