محمد رمضان يصور «موسى» في عصر الاحتلال الإنجليزي

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "موسى" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" أن محمد رمضان صور، أمس، مشهدًا ضمن الأحداث خلال سفره بالقطار من الصعيد، وذلك في عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر، وقام فريق عمل المسلسل بتصوير هذا المشهد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقطع "رمضان" شوطًا كبيرًا رغم تعطل تصوير العمل أثناء قرار وقفه من قبل نقابة المهن التمثيلية، ولكن سرعان ما ورد قرار استئناف أعماله الفنية.مسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ ومن تأليف ناصر عبدالرحمن؛ ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك فيه كل من عبير صبري وسمية الخشاب ورياض الخولي وآخرين، ويقوم بتصميم وتنفيذ معارك المسلسل عصام الوريث.