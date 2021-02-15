خطوات ومكونات صنع معطر بالمنزل بأقل التكاليف

تعتبر مواد التنظيف من الأشياء التي لا غنى عنها فى المنزل اليوم، وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد أصبحت من أساسيات التسوق لأي منزل، وتتسم مواد التنظيف الكيمائية بأنها ذات تكلفة عالية، بالإضافة إلى أنها تحتوى على عناصر تساهم بشكل كبير في الكثير من الأضرار لجسم الإنسان.وفي هذا التقرير نقدم وصفة منزلية لتحضير المعطر داخل المنزل بأقل التكاليف، وبجودة أفضل وفقًا لما ذكره موقع "برايت".معطر أرضيات بالجيلاتين• المكونات:- ملعقتان من الجيلاتين النباتي.- ماء مقطر.- صبغة طعام.-زيوت عطرية.. زيت اللافندر، أو زيت الياسمين، أو النعناع بحسب الرغبة.• طريقة التحضير:- نضع كمية الجيلاتين في الماء المقطر.- ثمّ نحركه جيدًا حتى يذوب الجيلاتين ويتجانس مع الماء.- نضيف ملعقة من ملوّن الطعام.- ونتابع التحريك حتى تتجانس المكوّنات معًا.- نضع عشر نقاط من أي نوع من الزيوت العطريّة.- ثمّ نرجّ المزيج جيدًا من جديد حتى يختلط ببقية المكوّنات.- نُدخل المعطر إلى الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا حتى يجمد، ثمّ نباشر باستخدامه في تنظيف وتعطير الأرضيات في المنزل.