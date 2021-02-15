استطلاع: 53.6% من الأتراك يرغبون فى العودة للنظام البرلمانى

كشف استطلاع رأي جديد، اليوم الاثنين، عن رغبة الأتراك في العودة إلى النظام البرلماني في البلاد، وذلك بعد إساءة الأوضاع في البلاد، فضلًا عن المستوى الاقتصادي.كما عبر غالبية من شاركوا في الاستطلاع عن رغبتهم بعودة النظام البرلماني، مشددين على أن النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة "غير مفيد".وأشار استطلاع دوري للرأي نشرته شركة أكسوي للأبحاث عن شهر يناير الماضي، إلى أنّ 61.5% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن الأوضاع في تركيا قد ساءت، فيما بلغت نسبة من استخدموا عبارة "بقيت على حالها" 14.5%، ونسبة من قالوا "الوضع يتحسن" 17.4%، ونسبة الذين لم يقرروا بعد 6.6%.كما ذكرت المعلومات أن 52.8% من المشاركين في الاستطلاع وصفوا النظام الرئاسي بأنه "غير مفيد" و21.7% وصفوه بالـ"مفيد جدًا".ووجهت الشركة سؤالًا آخر للمشاركين في الاستطلاع، وهو "أي نظام يختارونه إذا تم إجراء استفتاء على النظام الرئاسي مرة أخرى اليوم"، وأفاد 53.6% من المشاركين بأنهم يفضلون النظام البرلماني، و28.8% يفضلون النظام الرئاسي.