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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أغنية رامي جمال الجديدة تتصدر محركات البحث

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:03 م
رامي جمال
رامي جمال
شيماء حسين
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حظيت أغنية رامي جمال الجديدة على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حرص جمهوره على الاستماع إلى الأغنية عبر موقع التواصل يوتيوب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فريق عمل الأغنية ونسب المشاهدات على يوتيوب وأبرز الألبومات الغنائية له خلال سنوات نشاطه الفني.

أغنية رامي جمال الجديدة 2021

وتصدرت أغنية " ولسه" للمطرب رامي جمال وتأليف الشاعر جمال الخولي و توزيع أحمد إبراهيم محرك اليوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية حيث حظيت حتى الآن إلى 8 مليون مشاهدة حيث حرص جمهوره على سماع الأغنية قبل طرح ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه خلال هذا العام تباعا لاقت الأغنية منذ طرحها على قناته الشخصية على موقع " يوتيوب"، ردود أفعال هائلة من جمهوره الذي نشر كلمات الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسهولة حفظها.

ألبوم رامي جمال الجديدة 

أعلنت شركة " نجوم ريكوردز" للإنتاج الفني مؤخرا عن طرح ألبوم "ولسه" للمطرب رامي جمال الجديدة بإصدار أغاني متتابعه له خلال عام 2021 يضم 10 أغاني شارك فيها عدد من الملحنين والموزعين تليق بمستوى الشركة وصانعي الألبوم يتم طرحهم على موقع الفيديوهات " يوتيوب" حيث أثنى الجمهور على أولى أغنيات الألبوم تخطى عدد مشاهدات حتى الآن 8 مليون والتي تم طرحها أمس 14 فبراير خلال الاحتفال بعيد الحب مما ساهم انتشار سماع الأغنية ضمن الاحتفالات والتجمعات الأسرية.

ألبومات رامي جمال خلال سنوات نشاطه الفني

أغنية رامي جمال الجديدة " ولسه" والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب تأتي ضمن الألبوم الذي تنتجه شركة " نجوم ريكوردز" له حيث تم التعاون قبل ذلك بين الشركة والفنان في 4 ألبومات غنائية خلال 8 سنوات هم " ملناش إلا بعض" و " فترة مش سهلة" و "ليالينا" و " أنا لواحدي" الذين حصدوا نجاحا كبيرا بين الجمهور وشارك فيها مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين والشعراء.

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