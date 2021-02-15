أدمن «التراكمية»: تأجيل امتحانات الثانوية في صالح الطلاب

قالت فاتن أحمد ولي أمر، وأدمن ابطال إلغاء الثانوية التراكمية، إن قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس، من وجهة نظرها تحتاج إلي استفسارات كثيرة.جاء ذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عدة قرارات بشأن استكمال العام الدراسي وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأضافت "أن الامتحان التجريبي لن يكون تجريبيا بالفعل، لأنه لن يتم اختبار السيستم بل سيكون بمثابة نموذج استرشادي للطلبة".وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتفق الطلاب على الدخول للامتحان في وقت واحد، متسائلة: "هل سيكون موحد على مستوى الجمهورية؟".وأوضحت أن تأجيل امتحان الثانوية العامة إلى يوليو القادم في صالح الطلاب خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، قائلة: "سلام وصحة للطلاب"، متسائلة "ماذا عن مواعيد التحسين؟".وطالبت بسرعة طمأنه الطلاب العائدين للسنة أو الباقون للتحسين بأنه سيتم تدريبهم وكيفية توفير التابلت لهم.واختتمت أدمن أبطال إلغاء الثانوية التراكمية، قائلة: "نأمل أيضا في إعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع، فإنها ليس لها كتب أو منصة ووجودها ما هو إلا عبء على عاتق الطالب في ظل ظروف الجائحة".