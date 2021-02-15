بريطانيا تؤكد أهمية وقف الأنشطة الاستيطانية بالقدس: انتهاك للقانون الدولي

صرح القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وتشكل عائقا أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.وقال هول في تصريحات صحفية اليوم الإثنين "نحن نتحدث بصراحة مع الإسرائيليين حول أهمية وقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".كما أعرب هول عن قلق بلاده إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأوضاع تدهورت كثير في السنوات الخمس الماضية وخاصة أن الإدارة الأمريكية السابقة أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا، وفقا لوكالة وفا.ولفت هول إلى أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.