وزير مالية سنغافورة: الوضع المالي سيظل صعبا لسنوات

توقع وزير المالية السنغافوري هنج سوي كيت، أن يظل الوضع المالي في سنغافورة صعبا لسنوات.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في منشور على موقع فيسبوك إنه يتعين على سنغافورة انتهاج الابتكار والتحول في الاقتصاد.وأضاف أنه يتعين على البلاد تعزيز الجهود لمكافحة التغير المناخي، ومواصلة التعقل في الإنفاق.ومن المقرر أن يكشف هنج النقاب عن موازنة سنغافورة لعام 2021 أمام البرلمان غدا.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بنسبة 5.4% في عام 2020.ويمثل ذلك أكبر انكماش في تاريخ البلاد، والسنة الأولى منذ عام 2001 التي يفشل فيها الاقتصاد في تحقيق نمو.