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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالي تطالب بمزيد من الأموال لمكافحة الإرهاب قبل قمة مجموعة الساحل الخمس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:37 ص
مالي
مالي
وكالات
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تطالب مالي بمزيد من الأموال لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، قبل بدء قمة مجموعة دول الساحل الخمس اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في تحالف دول الخمس في الساحل - مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا - في العاصمة التشادية نجامينا، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة سبل المضي قدما في القوة المشتركة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب المتزايد في المنطقة.

ومن المقرر أن ينضم إلى القمة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين يمثلان شريكين رئيسيين لمجموعة دول الساحل الخمس، عبر روابط الفيديو.

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