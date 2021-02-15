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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«روحاني» يقترح بندا قانونيا من شأنه الالتفاف على العقوبات الأمريكية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:05 ص
روحاني
روحاني
منار احمد
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في ظل تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران حول الاتفاق النووي والعقوبات الامريكية، كشف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، عن اقتراح للرئيس الإيراني حسن روحاني، يقضي بإضافة بند إلى مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام البلاد إلى معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف باسم "فاتف FATF"، ويتضمن عدم تقديم معلومات عن الالتفاف على العقوبات.

وبالرغم من موافقة الحكومة والبرلمان في إيران على لوائح المعاهدة، إلا أن مجلسي "صيانة الدستور" و"تشخيص مصلحة النظام" اللذين يخضعان لهيمنة المتشددين، قد رفضا إقرار اللوائح ذات الصلة، ما وضع البلاد على القائمة السوداء.

وقال رضائي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام في مارس المقبل.

واقترح روحاني أيضًا إضافة بند ينص على الاحتفاظ بسرية المعلومات حول التحايل على العقوبات لدى مراجعة مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما تبدو خطوة كسب رضا المتشددين للمصادقة على المعاهدة.

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