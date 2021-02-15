مواعيد عمل مكاتب البريد 2021.. ونظام الإجازات وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عمل مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من قبل ملايين العملاء ليتمكنوا من لإنجاز تعاملاتهم اليومية من تحصيل فواتير المرافق أو سداد قيمة الخدمات الحكومية.

مواعيد عمل مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أصبحت مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات واحدة من منافذ سداد فاتورة المرافق والخدمات الحكومة وشراء كراسات مشاريع شقق الاسكان الاجتماعي الشباب، لذلك تفتح مكاتب هيئة البريد أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة الثامنة صباحا ويستمر العمل حتى الساعة الثالثة والنصف وبعض المكاتب تعمل بنظام الفترتين ويستمر العمل بها إلى الساعة 6 مساءا وذلك حرصا من الهيئة على منع التكدسات أمام مقرات المكاتب حرصا على سلامة العملاء والموظفين.





أجازت مكاتب البريد الأسبوعية

تختلف مواعيد إجازة مكاتب هيئة البريد الأسبوعية حيث أن هناك مكاتب تعمل بنظام 5 أيام أسبوعيا وتختلف انجازاتها بين الخميس والجمعة و الجمعة والسبت وذلك لضمان إلى أكبر مستوى خدمة للمواطنين وهناك مكاتب تعمل بنظام 6 أيام أسبوعيا ولا يوجد يوم إجازة أسبوعي سوى الجمعة فقط وجميع مكاتب الهيئة اجازة أيام الإجازات الرسمية الحكومية التي تمنحها للمؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية سواء بسبب ديني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى أو بسبب وطني مثل ذكرى 6 أكتوبر أو ذكرى ثورة يوليو.





أبرز خدمات هيئة البريد للمواطنين

يسعى الكثيرين من المواطنين لمعرفة مواعيد عمل مكاتب البريد لإنجاز تعاملاتهم حيث يمكنهم الحصول على خدمات كثيرة منها تقديم طلبات ترميم العقارات و طلبات الحصول على وحدات سكنية وطلبات ترخيص تأجير الشواطئ استخراج شهادات الميلاد و شهادات الوفاة و وثائق الزواج واستخراج كارت المدعوفات الحكومية "فيزا ايزي بأى" و خدمات التوفير و صرف المعاشات إرسال واستقبال الحوالات وتسديد مخالفات المرور.





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