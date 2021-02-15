أسهم التعدين تعزز المكاسب في أوروبا بفضل تفاؤل حيال التعافي

ارتفعت الأسهم الأوروبية مسجلة أعلى مستويات خلال عام اليوم الاثنين، واقتفت أسهم التعدين أثر قفزة في أسعار النحاس فيما عززت رهانات على مزيد من التحفيز الأمريكي التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع هذا العام.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة وعززت أسهم ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب وأنجلو أمريكان المؤشر، وكانت أسهم البنوك وقطاع الطاقة أيضا من أكبر الرابحين.وسجلت معظم البورصات الأوروبية ارتفاعا في حين بلغت الأسهم الآسيوية مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من اليوم.وارتفع سهم بولوريه 14.1 % إلى أعلى المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت فيفيندي إنها تعتزم توزيع 60 % من رأسمال يونيفرسال ميوزيك على المستثمرين وتهدف لإدراج هذا الأصل الأعلى قيمة لديها بحلول نهاية العام.