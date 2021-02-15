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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول» تمدد مجددا التنبيه الخاص بالسفر لجميع دول العالم وسط استمرار تفشي كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:56 ص
كورونا
كورونا
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جددت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، التنبيه الخاص بالسفر إلى الخارج مرة أخرى، والذي أصدرته سابقا نتيجة لتفشي كورونا المتجدد.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أنها تمدد التنبيه الخاص بالسفر إلى جميع دول ومناطق العالم والذي فرضته حتى 17 من مارس بعد أن مددته سابقا حتى تاريخ اليوم، موضحة أن قرارها بالتمديد يأتي في ظل وتيرة انتشار كوفيد-19 بصورة مستمرة وإجراءات حظر وتقييد الدخول وإيقاف رحلات جوية في عدد من الدول في العالم.

يشار إلى أن إصدار التنبيه الخاص بالسفر يتم من أجل حماية المواطنين من الخطر لفترة قصيرة، وهو ما بين المرحلتين الثانية (منع السفر) والثالثة (توصية بالإجلاء)، حيث ظلت الوزارة تمدد التنبيه منذ إصداره لأول مرة بتاريخ 23 من مارس من العام الماضي وسط تفشي كوفيد-19.

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