المحتجون يواصلون تحدي قادة الجيش في ميانمار

واصل المحتجون في ميانمار يوم الاثنين المطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي وإنهاء الحكم العسكري، غير مبالين بنشر مركبات مدرعة في عدة أجزاء من البلاد وقوانين أكثر صرامة تهدف إلى ترويع المعارضة.وكان من المتوقع أن تمثل سو تشي، المحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير على حكومتها المنتخبة، أمام محكمة اليوم فيما يتعلق باتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، لكن محاميها ذكر أن قاضيا قال إن حبسها الاحتياطي مستمر حتى الأربعاء.وتسبب الانقلاب واعتقال سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وآخرين في اندلاع أكبر احتجاجات في ميانمار منذ ما يربو على عقد، إذ خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بانحراف الجيش عن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.