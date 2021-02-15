تأجيل جلسة استماع لزعيمة ميانمار السابقة إلى الأربعاء

ذكرت صحيفة "ذا إيراوادي" الإقليمية، أنه قد تم تأجيل جلسة استماع كانت مقررة اليوم الإثنين لمستشارة الدولة السابقة في ميانمار، أون سان سو تشي، إلى بعد غد الأربعاء.وكتبت صحيفة "ذا إيراوادي" على موقع تويتر إن "جلسة المحكمة الخاصة بداو أون سان سو تشي، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، تم تأجيلها إلى بعد غد الأربعاء.. ترقبوا القصة كاملة".ومن المقرر أن يتم توجيه اتهامات إلى سو تشي بانتهاك قوانين التجارة الخارجية للبلاد، في أعقاب الانقلاب العسكري بميانمار.