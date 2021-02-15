سفير: الصين تراقب طرح لقاح سينوفارم في 58 دولة

تعمل الصين مع 58 دولة نامية بشأن توزيع مساعدات من جرعات لقاح كورونا، حسبما صرح سفير الصين لدى زيمبابوي، جيو شاوشون، للصحفيين في العاصمة الزيمبابوية هراري.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جيو تحدث في حفل بمناسبة وصول 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم إلى زيمبابوي.وصرح وزير المالية مثولي نكوبي للصحفيين بأن زيمبابوي تخطط للحصول على 1.8 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، بما في ذلك 600 ألف جرعة الشهر المقبل.ويقول نكوبي إن زيمبابوي سوف تستمر فى ذلك إلى أن تحقق مناعة القطيع.