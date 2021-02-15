رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يدشن كنيسة مار جرجس بالإسكندرية (فيديو)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:27 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
طباعة
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلاة تدشين كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية.

يأتي ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثاني، الرعوية إلى الإسكندرية التي بدأها أمس الأحد.

وتعد هذه الزيارة الثانية للبابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية خلال عام 2021، حيث ترأس في يناير الماضي صلوات عيد الغطاس المجيد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام أكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

الفيديو

موضوعات متعلقة

"لو حد إداني دبدوب هرميه في وشه".. تفاصيل أول قصة حب في حياة ياسمين الخطيب

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 15-2-2021

اصطدام 16 سيارة فى رالى دايتون

استطلاع: الأحزاب الانفصالية فى كتالونيا تحتفظ بأغلبية البرلمان

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر