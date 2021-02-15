فصل التيار الكهربى والغاز عن موقع انهيار منزل بروض الفرج
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:58 ص
هدير مصطفيطباعة
فصلت شركة الكهرباء التيار عن موقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج، كما تم فصل الغاز الطبيعي عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض ومنعًا لنشوب حريق، وإزالة أي معوقات لرجال الحماية المدينة، لإجراء عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل ركام العقار.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان.
وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص، ويتم البحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان.
وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص، ويتم البحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.