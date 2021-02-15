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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فصل التيار الكهربى والغاز عن موقع انهيار منزل بروض الفرج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:58 ص
انهيار منزل روض الفرج
انهيار منزل روض الفرج
هدير مصطفي
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فصلت شركة الكهرباء التيار عن موقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج، كما تم فصل الغاز الطبيعي عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض ومنعًا لنشوب حريق، وإزالة أي معوقات لرجال الحماية المدينة، لإجراء عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل ركام العقار.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان.

وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص، ويتم البحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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