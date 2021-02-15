فصل التيار الكهربى والغاز عن موقع انهيار منزل بروض الفرج

فصلت شركة الكهرباء التيار عن موقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج، كما تم فصل الغاز الطبيعي عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض ومنعًا لنشوب حريق، وإزالة أي معوقات لرجال الحماية المدينة، لإجراء عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل ركام العقار.كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان.وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص، ويتم البحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.