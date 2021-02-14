علي الحجار يطرح «مافيناش م الخوف» بالتعاون مع الشاعر محمد العسيري (فيديو)

طرح المطرب علي الحجار، قبل قليل، أحدث أغنياته "مافيناش م الخوف"، بالتعاون مع الشاعر الغنائي والكاتب الصحفي محمد العسيري، بمناسبة عيد الحب، عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب"."أغنية مافيناش من الخوف" من كلمات الشاعر والكاتب الصحفي، محمد العسيري، ولحن وتوزع الموسيقار خالد داغر.وتقول كلمات الأغنية:مافيناش م الخوف الليلة دي.. مافيناش م الخوفوبلاها عنادك وعنادي.. اعملي معروفاعملي معروف الليل حليه.. وإن شعرك خاف م الهوا حليهخليه يسرح في الخلا خليه.. يستر أحزاني ف ليل مكشوفمافيناش م الخوفمافيناش من ليه ح نخاف من إيه.. حلمنا زينا حبنا يكفيهمن غير تفاصيل العمر بخيل.. وهواكي ونس وأمان وسبيلالدنيا تميل على بعض نميل.. تسندي على قلبي بقلبك اشوفإيه نملك غير حلمنا نداديه.. وإن فاتنا طريق فيه غيره ألوفمافيناش م الخوف