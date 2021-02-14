علي الحجار يطرح «مافيناش م الخوف» بالتعاون مع الشاعر محمد العسيري (فيديو)
الأحد 14/فبراير/2021 - 11:39 م
وائل خورشيدطباعة
طرح المطرب علي الحجار، قبل قليل، أحدث أغنياته "مافيناش م الخوف"، بالتعاون مع الشاعر الغنائي والكاتب الصحفي محمد العسيري، بمناسبة عيد الحب، عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب".
"أغنية مافيناش من الخوف" من كلمات الشاعر والكاتب الصحفي، محمد العسيري، ولحن وتوزع الموسيقار خالد داغر.
وتقول كلمات الأغنية:
مافيناش م الخوف الليلة دي.. مافيناش م الخوف
وبلاها عنادك وعنادي.. اعملي معروف
اعملي معروف الليل حليه.. وإن شعرك خاف م الهوا حليه
خليه يسرح في الخلا خليه.. يستر أحزاني ف ليل مكشوف
مافيناش م الخوف
مافيناش من ليه ح نخاف من إيه.. حلمنا زينا حبنا يكفيه
من غير تفاصيل العمر بخيل.. وهواكي ونس وأمان وسبيل
الدنيا تميل على بعض نميل.. تسندي على قلبي بقلبك اشوف
إيه نملك غير حلمنا نداديه.. وإن فاتنا طريق فيه غيره ألوف
مافيناش م الخوف
"أغنية مافيناش من الخوف" من كلمات الشاعر والكاتب الصحفي، محمد العسيري، ولحن وتوزع الموسيقار خالد داغر.
وتقول كلمات الأغنية:
مافيناش م الخوف الليلة دي.. مافيناش م الخوف
وبلاها عنادك وعنادي.. اعملي معروف
اعملي معروف الليل حليه.. وإن شعرك خاف م الهوا حليه
خليه يسرح في الخلا خليه.. يستر أحزاني ف ليل مكشوف
مافيناش م الخوف
مافيناش من ليه ح نخاف من إيه.. حلمنا زينا حبنا يكفيه
من غير تفاصيل العمر بخيل.. وهواكي ونس وأمان وسبيل
الدنيا تميل على بعض نميل.. تسندي على قلبي بقلبك اشوف
إيه نملك غير حلمنا نداديه.. وإن فاتنا طريق فيه غيره ألوف
مافيناش م الخوف